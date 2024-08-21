Сергей Бобровский получил награду «Лучший хоккеист России»

Ему вручили ее в Петербурге Российский вратарь Сергей Бобровский, являющийся обладателем Кубка Стэнли в составе американской хоккейной команды «Флорида Пантерз», получил награду «Лучший хоккеист России» по версии издания «Спорт-Экспресс».
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