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Петербургский дневник

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Сергей Бобровский получил награду «Лучший хоккеист России»

Сергей Бобровский получил награду «Лучший хоккеист России»

Ему вручили ее в Петербурге Российский вратарь Сергей Бобровский, являющийся обладателем Кубка Стэнли в составе американской хоккейной команды «Флорида Пантерз», получил награду «Лучший хоккеист России» по версии издания «Спорт-Экспресс».

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