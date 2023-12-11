В Крыму расследуется более 30 уголовных дел террористической направленности

С самого начала проведения Российской Федерацией специальной военной операции Крым регулярно подвергается массированным ракетным ударам и атакам беспилотных летательных и водных аппаратов, говорится в сообщении ФСБ.
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