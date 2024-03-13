8,2 млрд рублей направят на реализацию дорожного нацпроекта в Татарстане

В текущем году в Татарстане на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет выделено 8,2 миллиарда рублей, в том числе 2,4 миллиарда рублей из федерального бюджета и 5,8 миллиарда рублей из республиканского.
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