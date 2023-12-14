«Литфонд» проведет тематические торги к 300-летию Екатеринбурга

Сегодня аукционный дом «Литфонд» проводит тематические торги, посвященные 300-летию Екатеринбурга. Аукцион под названием «От Демидова и Строганова до Ельцина и Бутусова» пройдет на новой площадке аукционного дома, которая только что открылась в Екатеринбурге.