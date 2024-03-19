Ефимов: производство двигателей для гражданских беспилотников запустят в «Руднево»

Московский производитель «Аэромакс» и столичная инжиниринговая компания «Принтпарт» начнут крупносерийный выпуск поршневых двигателей для гражданских беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево».
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