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Ефимов: производство двигателей для гражданских беспилотников запустят в «Руднево»

Ефимов: производство двигателей для гражданских беспилотников запустят в «Руднево»

Московский производитель «Аэромакс» и столичная инжиниринговая компания «Принтпарт» начнут крупносерийный выпуск поршневых двигателей для гражданских беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево».

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