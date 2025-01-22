«Сломаем зубы». Мадуро предупредил тех, кто намерен напасть на Венесуэлу

Предупреждение о необходимости «сломать зубы» тем, кто попытается напасть на Венесуэлу, сделал президент страны Николас Мадуро во время начала военных учений «Боливарианский щит-2025», 22 января сообщает Venezuela-news.
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