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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колобков о победе Граудыня на ЧМ: «У нас давно не было саблиста такого уровня после смены поколений. Надеюсь, он откроет новую страницу в развитии российского фехтования»

Олимпийский чемпион и экс-министр спорта РФ  Павел Колобков  оценил победу саблиста Павла Граудыня на чемпионате мира в Гонконге.

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