Киев полностью подготовится к этой зиме только в конце марта 2027 года. Собственная генерация Киева обеспечивает не более 4% от потребности, сообщил украинским СМИ директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, отвечая на вопрос, есть ли сейчас у Киева вообще собственная генерация и насколько он зависит от поставок электроэнергии с запада Украины.
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