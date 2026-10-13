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Русская весна

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Киев полностью подготовится к этой зиме только в конце марта 2027 года

Киев полностью подготовится к этой зиме только в конце марта 2027 года

Киев полностью подготовится к этой зиме только в конце марта 2027 года. Собственная генерация Киева обеспечивает не более 4% от потребности, сообщил украинским СМИ директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, отвечая на вопрос, есть ли сейчас у Киева вообще собственная генерация и насколько он зависит от поставок электроэнергии с запада Украины.

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