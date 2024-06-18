Avatar: Frontiers of Pandora не смогла заинтересовать игроков в Steam: пиковый онлайн соста...

Avatar: Frontiers of Pandora не смогла заинтересовать игроков в Steam: пиковый онлайн составил всего 463 человекаВчера состоялся выход игры Avatar: Frontiers of Pandora от компании Ubisoft и студии Massive Entertainment в магазине Steam.
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