Опасения туроператоров после крушения вертолета «Витязь-Аэро»

<p>После трагического инцидента с вертолетом компании «Витязь-Аэро», в результате которого погибли 22 человека, туроператоры на Камчатке выражают обеспокоенность возможным влиянием этого случая на туристические экскурсии в конце сезона.
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