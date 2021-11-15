Находящиеся на МКС космонавты укроются в «Союзе» из-за угрожающего станции космического мусора

Специалисты подмосковного ЦУПа дали указание находящимся на МКС космонавтам перейти в пристыкованный к станции корабль «Союз» в связи с тем, что мимо МКС в ближайшее время пролетит опасный космический мусор, следует из переговоров экипажа с Землей.