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Находящиеся на МКС космонавты укроются в «Союзе» из-за угрожающего станции космического мусора

Находящиеся на МКС космонавты укроются в «Союзе» из-за угрожающего станции космического мусора

Специалисты подмосковного ЦУПа дали указание находящимся на МКС космонавтам перейти в пристыкованный к станции корабль «Союз» в связи с тем, что мимо МКС в ближайшее время пролетит опасный космический мусор, следует из переговоров экипажа с Землей.

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