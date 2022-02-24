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Микко Коскинен: «Финны заслужили звание олимпийских чемпионов и золотые медали. Эта победа наполнила меня гордостью»

Вратарь Микко Коскинен заявил, что гордится победой сборной Финляндии на Олимпиаде-2022. В финале турнира команда обыграла сборную России (2:1).

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