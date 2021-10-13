Ракету «Союз» украсили под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода

Специалисты государственной корпорации «Роскосмос» нанесли на ракету-носитель «Союз-2.1а», которая будет использоваться для выведения в космическое пространство грузового корабля «Прогресс МС-18», хохломские узоры и посвящённую 800-летию Нижнего Новгорода символику.
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