Стало известно о вымогательстве денег у сотрудников Климовского патронного завода

«Известия»: Менеджеры Климовского патронного завода вымогали деньги у рабочих Два бывших менеджера Климовского патронного завода, расположенного в подмосковном Подольске, вымогали деньги у рабочих, угрожая увольнением.
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