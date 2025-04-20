Дарт Джа Джа, Палпатин, Мейс Винду и другие – новый сезон Fortnite предложит игро...

Дарт Джа Джа, Палпатин, Мейс Винду и другие – новый сезон Fortnite предложит игрокам решить судьбу галактикиНа мероприятии Star Wars Celebration Japan показали трейлер Fortnite: Galactic Battle – нового сезона, который стартует уже 2 мая.
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