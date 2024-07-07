В Бобруйске горел... эвакуатор. Машину потушили неравнодушные очевидцы.

В четверг, 4 июля, в 11.19 спасателям сообщили о возгорании автомобиля на улице Крылова в Бобруйске. По информации Могилевского областного управления МЧС, загорелся эвакуатор 2010 года выпуска на базе IVECO.
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