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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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В Бобруйске горел... эвакуатор. Машину потушили неравнодушные очевидцы.

В Бобруйске горел... эвакуатор. Машину потушили неравнодушные очевидцы.

В четверг, 4 июля, в 11.19 спасателям сообщили о возгорании автомобиля на улице Крылова в Бобруйске. По информации Могилевского областного управления МЧС, загорелся эвакуатор 2010 года выпуска на базе IVECO.

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