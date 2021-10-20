Русская весна

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Известный физик выдвинул захватывающую теорию о создании нашей Вселенной

Известный физик выдвинул захватывающую теорию о создании нашей Вселенной

Американский астрофизик Ави Лёб (Avi Loeb) привлёк внимание общественности, опубликовав в журнале Scientific American статью со смелым предположением: что, если наша Вселенная была создана в лаборатории? Ави Лёб — безусловно неординарная личность.

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