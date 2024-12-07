В Туле стартовала «Молодежная классика». Прямая трансляция и составы

«Академия Михайлова» и «СКА-1946» подошли к матчу в группе лидеров текущего чемпионата. Тульская команда выиграла одиннадцать последних матчей и сегодня постарается одержать двенадцатую и оставить трофей матча - самовар - в Туле.
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