Надежда Михалкова сняла «Огненного мальчика» с Юлией Высоцкой, Оксаной Акиньшиной и Денисом Косиковым

В Москве подошли к концу съемки «Огненного мальчика» Надежды Михалковой. В фильме сыграли Юлия Высоцкая, Оксана Акиньшина, Анна Михалкова, Денис Косиков, Александр Устюгов, Елизавета Ищенко и Богдан Голощук, уточняет пресс-служба картины.
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