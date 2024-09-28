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Надежда Михалкова сняла «Огненного мальчика» с Юлией Высоцкой, Оксаной Акиньшиной и Денисом Косиковым

Надежда Михалкова сняла «Огненного мальчика» с Юлией Высоцкой, Оксаной Акиньшиной и Денисом Косиковым

В Москве подошли к концу съемки «Огненного мальчика» Надежды Михалковой. В фильме сыграли Юлия Высоцкая, Оксана Акиньшина, Анна Михалкова, Денис Косиков, Александр Устюгов, Елизавета Ищенко и Богдан Голощук, уточняет пресс-служба картины.

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