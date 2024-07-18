Василий Вакаров: «Конец праздника». Что ждет Украину с приходом Трампа?

Праздник закончился. К такому выводу приходят украинские эксперты из правительственного пула. Их прогноз базируется на приходе к власти Трамп (а в его президентство верят практически во всех высших кабинетах украинских политиков), который «вернет Америку самой себе».
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