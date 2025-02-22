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Как отдыхаем 23 февраля и 8 марта в 2025 году

Как отдыхаем 23 февраля и 8 марта в 2025 году

Не успели оглянуться, а на носу 23 февраля — время мчится с бешеной скоростью, правда? Рассказываем, как будем отдыхать в День защитника Отечества и Международный женский день.

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