Российский рубль возглавил рейтинг укрепления валют в 2023 году

Российский рубль укрепился на 38,8% к доллару за январь-апрель, опередив шведскую и чешскую кроны. Среди мировых валют продолжился рост, но аргентинское песо и турецкая лира оказались в числе теряющих позиции.
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