Кража золотого унитаза попала на камеру. Видео с уличной системы наблюдения Бленхаймского дворца

Уникальный золотой унитаз за 6 миллионов долларов из Бленхаймского дворца украли всего за 5 минут. Лишь недавно полиция решилась поделиться видео, на котором запечатлено странное ограбление и в подробностях рассказали, как удалось вынести драгоценную сантехнику.
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