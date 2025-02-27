Кража золотого унитаза попала на камеру. Видео с уличной системы наблюдения Бленхаймского дворца

Уникальный золотой унитаз за 6 миллионов долларов из Бленхаймского дворца украли всего за 5 минут. Лишь недавно полиция решилась поделиться видео, на котором запечатлено странное ограбление и в подробностях рассказали, как удалось вынести драгоценную сантехнику.