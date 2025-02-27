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TRENDYMEN

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Кража золотого унитаза попала на камеру. Видео с уличной системы наблюдения Бленхаймского дворца

Кража золотого унитаза попала на камеру. Видео с уличной системы наблюдения Бленхаймского дворца

Уникальный золотой унитаз за 6 миллионов долларов из Бленхаймского дворца украли всего за 5 минут. Лишь недавно полиция решилась поделиться видео, на котором запечатлено странное ограбление и в подробностях рассказали, как удалось вынести драгоценную сантехнику.

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Комментарии
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ВераВерная
Унитаз золотой, а на держатель для бумаги золота не хватило? Как-то дёшево рядом с таким богатством хромированая ручка смотрится)))
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22 час.
Элеонора Коган
Круто, ха-ха-ха!!!!!
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17 час.
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