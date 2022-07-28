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Американский офицер Риттер: в кризисе виноват не Путин, а Байден

Американский офицер Риттер: в кризисе виноват не Путин, а Байден

Отставной офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер заявил, что США ведут себя как избалованная сверхдержава, а ответственность за кризис лежит на плечах главы Белого дома Джозефа Байден, а не президента России Владимира Путина.

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