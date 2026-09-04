Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Почему я выбираю весну для установки деревянных окон: личный разбор преимуществ

Почему я выбираю весну для установки деревянных окон: личный разбор преимуществ

Каждый год, когда сходит снег и воздух наполняется особым весенним запахом, я ловлю себя на мысли, что хочется каких-то перемен.

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