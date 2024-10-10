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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн Джеймс станет сопредседателем бала Met Gala 2025

Знаменитый форвард «Лейкерс» станет сопредседателем благотворительного модного бала. Темой события в 2025 году станет мода чернокожих мужчин в стиле «денди» с 18 века по наши дни.

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