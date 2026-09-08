Мощи Дмитрия Донского доставили в храм на Саур-Могилу в ДНР

Мощи великого князя Дмитрия Донского доставили в ДНР - в храм на мемориальном комплексе Саур-Могила. После встречи реликвии митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир провел молебен.
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