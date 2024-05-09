ЕЛЕНА ПАНИНА "Мы вышлем российского военного атташе: он является сотрудником Службы военной разведки, не объявившим о своём статусе.
Лондон пошёл на повышение уровня эскалации с Москвой
Комментарии
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Сергей Храмов
Микробритания своим заявлением определилась с ударом от России ЯРСОМ. РВСН.
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15 час.
СХ
Сергей Храмов
Микробритания - мышь из под американского веника возомнила себя великой державой. Интересно как изменится жизнь на это островке, когда не будет как надводного и подводного сообщения с миром? РВСН.
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15 час.
W
Walery
По всему очевидно индус - премьер подведет Великобританию и отомстит ей за те колониальные ужасы, которые творили англичане с индийским народом.
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13 час.
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