Подоляк: Украина не планирует комментировать новости о поступлении истребителей F-16

По его словам, официальных заявлений по этому со стороны Запада также не было Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не собирается комментировать новости о поступлении истребителей F-16.
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