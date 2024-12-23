Наемники из Бразилии создали группу, чтобы воевать на стороне ВСУ

Бразильские наемники организовали группу Expeditionaries для поддержки Украины в конфликте. В эту команду входят бывшие военные и полицейские, которые активно делятся своими тренировками и опытом в интернете.
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