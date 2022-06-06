Европа пыталась изолировать РФ, но сама попалась в эту ловушку и Индия ставит ее на место

Растет недовольство в мире против Запада. Ну утомил уже этот Запад весь мир своими санкциями. Я вам напомню,что из 195 стран, только 65 присоединились к санкциям против России.
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