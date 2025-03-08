История и археология: Как наказывали сплетниц и клеветниц в Средневековье: Стул для кукареканья, уздечка лжецов и не только

Средние века характеризуются особой жестокостью по отношению к провинившимся людям. Если в современном мире сплетника, лжеца или зануду ждет лишь укоризненный взгляд, то несколько веков назад применялись более изощренные методы.
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