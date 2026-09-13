О начале активного противодействия действующему правительству Венгрии объявил Орбан

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "пришло время национального сопротивления" правительству под руководством Петера Мадьяра, поскольку нынешний премьер и его партия "Тиса" стремятся создать из страны "колонию, подконтрольную Брюсселю".