В-1В Lancer с ракетами LRASM – очередная игра мускулами Пентагона или блеф для непосвященных

Не так давно американский журнал Forbes опубликовал материал, автор которого утверждает, что стратегические бомбардировщики В-1В Lancer отработали удары новейшими ракетами LRASM по кораблям Балтийского и Черноморского флотов и условно уничтожили их.
Не так давно американский журнал Forbes опубликовал материал, автор которого утверждает, что стратегические бомбардировщики В-1В Lancer отработали удары новейшими ракетами LRASM по кораблям Балтийского и Черноморского флотов и условно уничтожили их.
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