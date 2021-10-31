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В-1В Lancer с ракетами LRASM – очередная игра мускулами Пентагона или блеф для непосвященных

В-1В Lancer с ракетами LRASM – очередная игра мускулами Пентагона или блеф для непосвященных

Не так давно американский журнал Forbes опубликовал материал, автор которого утверждает, что стратегические бомбардировщики В-1В Lancer отработали удары новейшими ракетами LRASM по кораблям Балтийского и Черноморского флотов и условно уничтожили их.

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