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Шойгу заявил: Армения проводит «рейдерский захват» предприятий, в которые Россия вложила миллиарды. О каких активах идет речь?

Шойгу заявил: Армения проводит «рейдерский захват» предприятий, в которые Россия вложила миллиарды. О каких активах идет речь?

Борьба идет за проекты бизнесмена Самвела КарапетянаСекретарь Совбеза России Сергей Шойгу 17 сентября заявил: Армения проводит «рейдерский захват» предприятий, в которые Россия вложила миллиардные инвестиции.

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