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Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве

Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве

Трамп отметил, что «отлично ладил» с Путиным, несмотря на то, что он «другой человек».<strong>На встрече с редакционной коллегией The Wall Street Journal кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал президенту России Владимиру Путину нанести удар по Москве, если Россия «пойдет на Украину».

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Трамп  самый нелепый из всех популистских пизд.. то есть никчемных балаболов которого вскоре сольют в очередном импичменте. 🤣😂
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19 час.

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