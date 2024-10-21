Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве

Трамп отметил, что «отлично ладил» с Путиным, несмотря на то, что он «другой человек».<strong>На встрече с редакционной коллегией The Wall Street Journal кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал президенту России Владимиру Путину нанести удар по Москве, если Россия «пойдет на Украину».