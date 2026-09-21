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«Зенит» на паузе: во благо или во вред? Сумеет ли «Зенит» провести работу над ошибками до матча с «Краснодаром»?

«Зенит» на паузе: во благо или во вред? Сумеет ли «Зенит» провести работу над ошибками до матча с «Краснодаром»?

В чем заключаются главные причины нестабильной игры «Зенита» в ряде последних матчей? «Сине-бело-голубым» очень не хватает Вендела, и это ключевая проблема петербуржцев, отмечает футбольный обозреватель championat.

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