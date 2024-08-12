На форуме «Армия-2024» представят два новых вездехода «Пластун-2» и «Пластун-ТТ»

Международный военно-технический форум «Армия-2024» стартует в понедельник, 12 августа. Одними из новинок, которые там представят, стали гусеничный вездеход «Пластун-2» и колесный тактический транспортер «Пластун-ТТ», предназначенные для перевозки грузов, раненых и личного состава как по обычным дорогам, так и по бездорожью.