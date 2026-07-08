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Происшествия

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В День семьи, любви и верности в Кирове состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным жителям областного центра

В День семьи, любви и верности в Кирове состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным жителям областного центра

В рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России» в Кирове в День семьи, любви и верности состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным жителям областного центра, достигшим возраста 14 лет.

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