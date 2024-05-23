Задержан замначальника Генштаба генерал Вадим Шамарин

Предположительно, генерала заподозрили в махинациях Задержан заместитель начальника Генштаба, начальник Главного управления связи Вооруженных сил генерал-лейтенант Вадим Шамарин, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
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