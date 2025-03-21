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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Хеллибака 40 побед в 54 играх в сезоне НХЛ. Он 2-й вратарь из США, достигший такой отметки дважды за карьеру

Вратарь «Виннипега» отразил 21 из 24 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (4:3 Б).  В текущем сезоне у 31-летнего американца стало 40 побед в 54 играх (все – в матчах без буллитов) при 92,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,06.

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