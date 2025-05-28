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Леопард растерзал спавшую на крыше женщину

Леопард растерзал спавшую на крыше женщину

В Индии леопард растерзал женщину, спавшую на крыше дома. Об этом сообщает NDTV. Трагический инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш, в деревне Айодхьяпурва, которая находится в лесном массиве в буферной зоне заповедника Катарниагхат.

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