Лавров и глава МИД Турции Фидан обсудили пути к миру на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, в ходе которого стороны обсудили актуальные инициативы по политическому урегулированию конфликта на Украине.
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