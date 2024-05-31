Прилучного ждет фиаско: Муцениеце нашла для детей идеального отчима

Актриса не даст бывшему мужу возможности победить в суде. Агата Муцениеце Пресс-служба «Русской Медиагруппы»Агата Муцениеце проходит через очередной виток судебных разбирательств с Павлом Прилучным, но на этот раз речь идет не об алиментах на детей звездной пары, а о куда более серьезных вещах — опеке и месте жительства Тимофея и Мии.