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Прилучного ждет фиаско: Муцениеце нашла для детей идеального отчима

Прилучного ждет фиаско: Муцениеце нашла для детей идеального отчима

Актриса не даст бывшему мужу возможности победить в суде. Агата Муцениеце Пресс-служба «Русской Медиагруппы»Агата Муцениеце проходит через очередной виток судебных разбирательств с Павлом Прилучным, но на этот раз речь идет не об алиментах на детей звездной пары, а о куда более серьезных вещах — опеке и месте жительства Тимофея и Мии.

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