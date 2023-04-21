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Целью киевского режима стала распродажа страны — украинский депутат

Целью киевского режима стала распродажа страны — украинский депутат

Задача украинской власти свелась к тому, чтобы продать оставшиеся территории страны за внешние вливания в экономику, заявил депутат Верховной рады Украины V–VII созывов Спиридон Килинкаров 21 апреля в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

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