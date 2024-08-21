В РПЦ перечислили православные праздники в сентябре для верующих

В РПЦ был представлен православный календарь церковных праздников на сентябрь 2024 года. Среди крупных праздников выделяются Усекновение главы Иоанна Предтечи, Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня.
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