Самое страшное, что прогноз погоды самый правдивый из всех прогнозов, которые делают люди. Представляем прогноз на 2 июня в Брянске

Самое страшное, что прогноз погоды самый правдивый из всех прогнозов, которые делают люди. Представляем прогноз на 2 июня в БрянскеСегодня, 2 июня, воздух напоен теплом, и термометр показывает +24 градуса.
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