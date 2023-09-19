Британский журналист назвал Байдена опасным и профнепригодным из-за возраста

Президенту США Джозефу Байдену надо досрочно покинуть пост главы государства по состоянию здоровья, и не принимать во второй раз участие в президентских выборах, так как из-за преклонного возраста он не соответствует профессиональным требованиям.
Президенту США Джозефу Байдену надо досрочно покинуть пост главы государства по состоянию здоровья, и не принимать во второй раз участие в президентских выборах, так как из-за преклонного возраста он не соответствует профессиональным требованиям.
Свежие комментарии