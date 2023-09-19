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Британский журналист назвал Байдена опасным и профнепригодным из-за возраста

Британский журналист назвал Байдена опасным и профнепригодным из-за возраста

Президенту США Джозефу Байдену надо досрочно покинуть пост главы государства по состоянию здоровья, и не принимать во второй раз участие в президентских выборах, так как из-за преклонного возраста он не соответствует профессиональным требованиям.

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