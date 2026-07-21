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Мирошник: Киев усилил удары по гражданским объектам из-за провалов в зоне СВО

Мирошник: Киев усилил удары по гражданским объектам из-за провалов в зоне СВО

На фоне провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте Киев усилил удары по гражданским объектам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на еженедельный доклад посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

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