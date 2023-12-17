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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Резцова о том, как лечиться от простуды: «Можно рюмочку чистого спирта. 50 грамм водки убивают всех микробов»

«Можно рюмочку чистого спирта, ха-ха! Меня сейчас прокляли все тренеры, но я уже в таком возрасте, когда можно.

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